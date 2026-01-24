LIVE Musetti-Machac Australian Open 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la cronaca della partita tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui punti salienti e sui risultati, in un contesto di grande attenzione alle prestazioni del tennista toscano. Un eventuale successo potrebbe rappresentare un passo importante per migliorare il record personale e mantenere alta la pressione sui principali avversari del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:13 Una vittoria oggi sarebbe preziosissima, non solo perché si migliorerebbe ancora il personal best nel primo Slam dell’anno, ma soprattutto perché il toscano continuerebbe a mettere tanta pressione a Djokovic, Zverev, Fritz e De Minaur. Questi ultimi sono i rivali dell’azzurro per il 3° posto mondiale. 00:10 Inizio anticipato di mezz’ora per eccessivo caldo a Melbourne. Una buona notte cari amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di cartello del 3° turno a Melbourne, Lorenzo MUSETTI e Tomas Machac si giocano un posto in ottavi di finale agli Australian Open 2026! Sfida tra due giocatori molto talentuosi sotto il sole cocente australiano, così temuto che ha costretto gli organizzatori ad anticipare di mezz’ora l’avvio delle partite, dalle 01 italiane alle 00:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

Oggi agli Australian Open 2026, si sfidano Musetti contro Machac e Darderi contro Khachanov.

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

Musetti è numero 3 nel ranking ATP Live Alle spalle solo di Alcaraz e Sinner: un incrocio favorevole di punti lo spinge in alto, ma ora c'è l'insidioso Machac.