Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Dopo un inizio difficile, l’azzurro ha recuperato nel secondo set e ora si trova in vantaggio nel terzo. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MUSETTI-Machac 5-7, 6-4, 6-2! Chiude l’azzurro con qualche minuto di ritardo e adesso ha il match dalla sua parte. Ricordiamo che era sotto set e break. 40-40 Lungo il tentativo di chiusura in bellezza di rovescio del toscano. 40-30 A segno la risposta del ceco. 40-15 Ci siamo, due set point. 30-15 Prima vincente. 15-15 Risposta vincente. 15-0 Prima vincente e meno tre. Ci avviciniamo alle 3 ore di gioco. 5-2 Completamente mollato il game Machac! 40-A Sbaglia un altro colpo dopo la battuta il ceco e offre quello che è sostanzialmente un set point. 40-40 Nuovo errore di rovescio del ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti dopo aver visto le streghe!

LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: c’è un break per l’azzurro!Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: BREAK dell’azzurro!Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: scambio di break!!; Musetti-Machac, i precedenti; LIVE Australian Open: Musetti vince il 3° set, Super Darderi ora è 2-1 con Kachanov; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, 3-6 Musetti Machac 5-7, 6-4, 6-2. Sinner sotto di un set - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 02:17.

Musetti-Machac 5-7, 6-4, 3-2 la diretta del terzo turno degli Australian Open. Lorenzo subito avanti di un break nel terzo setSabato notte a tinte azzurre quello in programma agli Australian Open. Da Musetti a Darderi fino a Sinner, sono ben tre i tennisti italiani in campo a caccia degli ottavi di finale del primo ... ilmessaggero.it

LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it

Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook