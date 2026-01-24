Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Dopo oltre quattro ore di gioco, Musetti si aggiudica il match e si qualifica per gli ottavi di finale. Restate aggiornati con la nostra diretta per tutti i dettagli e i risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della maratona pazzesca tra MUSETTI e Machac, che termina dopo oltre 4 ore e mezzo e che mette il secondo azzurro in ottavi dopo DARDERI. Adesso tutti con SINNER! Buon tennis a tutti! 05:11 Grandissima rimonta nel secondo set, era a un passo dall’andare sotto due set a zero Musetti, ma ha trovato il modo di girare quel secondo parziale che, col senno di poi, ha girato tutto il discorso. DIECI ace per il toscano, che non ha messo troppe prime (56%) ma ha un ottimo 73% di punti vinti e il 49% con la seconda contro il 42% del ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro è in ottavi dopo una battaglia pirotecnica!

