LIVE Musetti-Machac 5-7 6-4 6-2 5-7 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | break ad inizio 5° set è lunga!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Dopo oltre tre ore di gioco, il match si è deciso nel quinto set, con momenti di grande intensità e scambi combattuti. Aggiorna la diretta per rimanere informato su ogni punto e sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 SUBITO BREAK! ALTRO VINCENTE LUNGORIGA DI ROVESCIO! 0-40 ESCE il rovescio sul ritmo alto del ceco!! 0-30 Strappa col rovescio Machac! 0-15 Clamoroso rovescio vincente in corsa di Musetti! Un altro! Quasi quattro ore di gioco! Musetti ha lasciato per strada, via via, tante chance, e il ceco ha punito forzando la partita finale. Musetti-Machac 5-7, 6-4, 6-2, 5-7! E allora, beffa delle beffe. Quinto set: colpisce male di dritto il ceco e chiude in quarto set. Cinque palle break nel parziale non sfruttate, ventiquattro totali avute. 40-A Nuova risposta nei piedi, nuova palla set.

