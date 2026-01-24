LIVE Musetti-Machac 5-7 6-4 2-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | BREAK dell’azzurro!

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Aggiorna questa pagina per restare informato sui punteggi e le azioni più importanti, con commenti dettagliati e senza enfasi. Qui troverai tutte le novità sullo svolgimento del match, per un aggiornamento rapido e affidabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 C’èéééééé!!! ECCOLOOOO! La risposta profondissima e forte di dritto! BREEEEAK! Musetti avanti, in un set, vediamo che succede. Era stato a un passo dal baratro! 15-40 ODDIOOOO! UN’ALTRA ILLUMINAZIONEEEE! PALLA CORTA CON TAGLIO ESTERNOOOOOOO! Lo diciamo ancora, solo Roger Federer proponeva tali bellezze. 15-30 Dai, lungo il rovescio del ceco. 15-15 Sbaglia però il dritto difensivo l’azzurro. 0-15 VINCENTE lungoriga di rovescio! 1-1 A zero l’azzurro! Eureka! 40-0 Servizio e benedizione! 30-0 Altro miracolo dal lato del rovescio di Musetti. 15-0 Molto bene Lore, servizio e coppia di dritti Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 5-7, 6-4, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: BREAK dell’azzurro! LIVE Musetti-Machac 3-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: valanga di chance per l’azzurro ma solo un break ottenutoSegui in tempo reale il punteggio tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: altro break subito!Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: scambio di break!!; Musetti-Machac, i precedenti; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, Musetti Machac 5-7, 6-4 . Anche Sinner in campo - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 02:17; LIVE Australian Open: Musetti vince il 2° set, Darderi ora è 1-1 con Kachanov. Musetti-Machac 5-7, 6-4, 0-1 la diretta del terzo turno degli Australian Open. Lorenzo vince il secondo setSabato notte a tinte azzurre quello in programma agli Australian Open. Da Musetti a Darderi fino a Sinner, sono ben tre i tennisti italiani in campo a caccia degli ottavi di finale del primo ... ilmessaggero.it LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.