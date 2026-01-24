Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi dettagli sul punteggio e le azioni più recenti. Restiamo aggiornati sulle fasi del match, con focus su ogni punto e sviluppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Errore di dritto, si consegna. A segno di nuovo Machac. Eh, seconda purtroppo 30-40 Niente, non è la giornata di Musetti. Attacco contro tempo, scappa la volèe di rovescio. Altra chance pesantissima. Perdere il servizio qui sarebbe una mazzata forse insuperabile. 30-30 Non deve scherzare nei pressi della rete, Machac ha tanta sensibilità: il lob! 30-15 PER FORTUNA!!! Era indietreggiato tantissimo Musetti, ma ha messo sul nastro la soluzione di rovescio il ceco. 15-15 NON DEVE SBAGLIARE PRIMA LUI! Fuori il rovescio in palleggio. 15-0 Errore di rovescio di Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: altro break subito!

LIVE Musetti-Machac 0-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del cecoSegui in tempo reale il match tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Machac 3-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: valanga di chance per l’azzurro ma solo un break ottenutoSegui in tempo reale il punteggio tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Musetti-Machac 5-7, 2-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: scambio di break!!; Musetti-Machac, i precedenti; LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a Djokovic; Musetti vola, è terzo nel ranking Atp Live dopo Alcaraz e Sinner: ecco cosa sta accedendo.

Musetti-Machac 5-7, 2-3 la diretta del terzo turno degli Australian Open. Controbreak di Lorenzo che recupera lo svantaggioSabato notte a tinte azzurre quello in programma agli Australian Open. Da Musetti a Darderi fino a Sinner, sono ben tre i tennisti italiani in campo a caccia degli ottavi di finale del primo ... ilmessaggero.it

LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it

Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook