LIVE Musetti-Machac 5-7 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | primo set al ceco dopo 1h30?!

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Il primo set, già in corso da circa un'ora e mezza, vede il ceco avanti con un punteggio di 5-7, 1-2. Qui puoi aggiornare la diretta e rimanere informato sugli sviluppi in corso, con punti e game in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 A zero il ceco. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Servizio e rovescio Machac. 15-0 Bruttissimo errore di dritto in risposta. 1-1 Buon game in apertura di 2° set al servizio. Vietato sembra in questo match tenere facilmente la battuta. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente Musetti. 0-1 Con la prima Machac. 40-30 Servizio e contropiede di dritto del ceco. 30-30 Slice sul nastro. 15-30 Largo il dritto di Machac. 15-15 Errore di rovescio di Lorenzo. 0-15 Errore di dritto del ceco. Musetti-Machac 5-7! Il nastro aggiusta la palla al ceco.

