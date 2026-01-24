LIVE Musetti-Machac 3-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | valanga di chance per l’azzurro ma solo un break ottenuto

Segui in tempo reale il punteggio tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Attualmente il match si trova sul punteggio di 3-3, con Musetti che ha ottenuto un solo break e una serie di opportunità per avanzare. Resta aggiornato sugli sviluppi grazie alla nostra diretta, senza enfasi o commenti, per seguire ogni punto di questo incontro importante.

3-3 A trenta Musetti! 40-30 ACE! 30-30 Errore di rovescio Machac. 15-30 Errore di dritto Musetti. 15-15 Con il rovescio in cross il ceco. 15-0 In rete il dritto di Machac. 2-3 Quaranta minuti di gioco e nove palle break. Una ne ha avuta e trasformata Machac. A-40 E poi servizio vincente. 40-40 NOOO! Sbaglia di nuovo Musetti l'angolo della chiusura e il ceco lo beffa a rete. Nove chance amici, solo un break! 40-A Male sulla volèe di rovescio Machac. Altro game da 8? di gioco! 40-40 Toglie il tempo in modo mirabile di rovescio in cross Machac! 40-A SUPER risposta! SUPER sbracciata vincente di rovescio.

