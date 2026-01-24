LIVE Musetti-Machac 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | scambio di break in 25? di lotta!

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Aggiorna la diretta per aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni, tra scambi intensi e momenti di lotta. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa sfida, che si sta rivelando combattuta e ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Gran stretto con il dritto di Machac. 30-30 Alza il primo grande candelotto difensivo Musetti. Sbaglia lo smash di rimbalzo il ceco! 30-15 Sbaglia la direzione del rovescio a chiudere Musetti. Paga carissima la scelta. 15-15 Errore di dritto del ceco. 15-0 Prima al centro a segno. 2-2 Tiene il servizio alla fine Musetti. 40-30 Fuori il dritto dell'azzurro game che si riapre. 40-0 Non risponde sulla seconda Machac. 30-0 Errore di dritto del ceco. 15-0 Servizio vincente! 1-2 CLAMOROSO vincente anomalo di dritto. Tolto il tappo! Sesta chance, quella buona! BREAK! 30-40 Errore di dritto! 30-30 Fuori giri col dritto Machac.

