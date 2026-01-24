Segui in tempo reale il match tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è 0-2, con un break del tennista ceco. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati più recenti, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Semi miracolo in salto del ceco. Con il dritto a 137kmh. 0-15 Con il rovescio ancora Musetti! 0-2 Gran punto di Machac, che era finito anche per terra! Break. 40-A Doppio fallo. Altra seconda 40-40 Bravo Musetti col rovescio dopo il servizio, ampio e arquato: pesante. Arriva l’errore di rovescio del ceco. Seconda 30-40 Altro errore di dritto, però un gran Machac. Tiene il palleggio, anzi, lo comanda lui. 30-30 Risposta sulla riga, Musetti non fa spazio all’inside in con il corpo finendo per avere l’impatto frontale e mette il dritto in corridoio. 30-15 Il nastro porta via il rovescio di Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Machac 0-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del ceco

LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: la sfida di cartello del 3° turnoBenvenuti alla diretta dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

LIVE Musetti-Machac, Australian Open 2026 in DIRETTA: si parte!Segui in tempo reale la cronaca della partita tra Musetti e Machac agli Australian Open 2026.

