Segui insieme a noi la partita tra Italia e Portogallo valida per gli Europei di calcio a 5 del 2026. In questa diretta aggiornata in tempo reale, ti offriremo tutte le novità sul punteggio e gli eventi salienti, con un focus particolare sul secondo tempo, in cui i portoghesi hanno preso il comando del match. Resta con noi per non perdere nessuna novità sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Palo esterno colpito da Tiago Brito calciando con il destro dal lato destro del campo. 12? Rosso per Italo Rossetti! Gli azzurri sono in inferiorità numerica per 2 minuti. 12? Review per il fallo commesso dal classe ’92. Si valuta il rosso. 12? Fallo di Italo Rossetti per un piede in faccia ad André Coelho. Pulvirenti protesta e si becca il giallo. 13? Il goal è buono! Confermato il 4-1. 13? Viene chiamato il review per un possibile tocco di mano del classe 2001 autore del goal. 13? Errore in fase di impostazione azzurra. I lusitani ne approfittano con Tiago Brito che fa assist a Ruben Gois e segna il 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo, 1-4, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: i lusitani dilagano in questo secondo parziale

LIVE Italia-Portogallo, 1-3, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: doppietta di Kutchy in questo secondo parzialeSegui la diretta di Italia-Portogallo, match valido agli Europei di calcio a 5 2026, conclusosi con il risultato di 1-3.

LIVE Italia-Portogallo, 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: si comincia con il secondo parzialeSegui in tempo reale l’andamento della partita Italia-Portogallo, terminata 1-1, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Italia-Portogallo oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming; Futsal EURO 2026, è l’ora del debutto azzurro. Samperi: Col Portogallo in campo a viso aperto; EURO 2026, Matchday 1: la Lettonia di Max Bellarte parte in quarta. Pari e patta nella sfida inaugurale tra Croazia e Francia; Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli ... oasport.it

Dal Portogallo: " #Parma o #Roma, Schjelderup vuole l'Italia" x.com

Il Gruppo Finsea amplia il perimetro della propria Business Unit Shipping Agency: Intersea assume la rappresentanza in Italia di GS Lines, compagnia portoghese del Grupo Sousa con collegamenti tra Portogallo, Spagna e rotte verso Africa occidentale. Nel q - facebook.com facebook