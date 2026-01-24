Segui la diretta di Italia-Portogallo, match valido agli Europei di calcio a 5 2026, conclusosi con il risultato di 1-3. Nel secondo tempo, Kutchy ha segnato una doppietta che ha determinato l'esito della partita. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e analisi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? I portoghesi sono partiti molto bene. Gli azzurri però, colpa probabilmente anche dei due goal subiti, sembrano molto più spenti rispetto la prima frazione di gioco. 15? Meraviglia di Kutchy e la squadra campione d’Europa in carica ne fa 3! Ancora il portoghese che su assist di Pany Varela trova un mancino bellissimo che finisce al incrocio dei pali. Bellobuono non può nulla. 16? Goal di Kutchy! Portoghesi in vantaggio. Il classe 2002 avanza da metà campo, Musumeci lo perde e il lusitano ne approfitta battendo il portiere azzurro. 16? Motta dai 10 metri! L’italiano approfitta di una distrazione della difesa avversaria, il numero 14 calcia con il sinistro da pochi metri dal portiere lusitano ma Bernardo Paçó para con la gamba destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo, 1-3, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: doppietta di Kutchy in questo secondo parziale

LIVE Italia-Portogallo, 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: si comincia con il secondo parzialeSegui in tempo reale l’andamento della partita Italia-Portogallo, terminata 1-1, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

LIVE Italia-Portogallo, 1-2, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: vantaggio dei lusitani con KutchySegui con noi la diretta dell'incontro tra Italia e Portogallo, valido per gli Europei di calcio a 5 2026.

