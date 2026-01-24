LIVE Italia-Portogallo 1-2 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | vantaggio dei lusitani con Kutchy

Segui con noi la diretta dell'incontro tra Italia e Portogallo, valido per gli Europei di calcio a 5 2026. In questa partita, il Portogallo si è portato avanti con un gol di Kutchy. Qui troverai aggiornamenti in tempo reale sul punteggio e le azioni più importanti, per rimanere informato sull'andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16? Goal di Kutchy! Portoghesi in vantaggio. Il classe 2002 avanza da metà campo, Musumeci lo perde e il lusitano ne approfitta battendo il portiere azzurro. 16? Motta dai 10 metri! L’italiano approfitta di una distrazione della difesa avversaria, il numero 14 calcia con il sinistro da pochi metri dal portiere lusitano ma Bernardo Paçó para con la gamba destra. 18? Ancora Portogallo con Erick che calcia di destro nei pressi dell’area di rigore italiana! Bellobuono, anche in quest’occasione, ci mette le mani. La squadra campione d’Europa è partita con la giusta motivazione e sembrano voler a tutti i costi segnare il goal del 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

