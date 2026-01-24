Segui in tempo reale l’andamento della partita Italia-Portogallo, terminata 1-1, valida per gli Europei di calcio a 5 2026. In questo aggiornamento, si riprende con il secondo parziale, con il primo possesso palla azzurro. Resta con noi per le ultime notizie e gli sviluppi dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Il primo possesso palla è azzurro in questo inizio di secondo parziale. 2P 15:15 Finisce qui la prima frazione di gioco. Partita in perfetto equilibrio con i goal di Musumeci e Diogo Santos. 1? Ci prova Pauleta da quasi metà campo! Il suo tiro viene però deviato da Pulvirenti e finisce fuori. Time-out chiamato dai lusitani quando mancano 11 secondi alla fine del primo parziale. 3? Traversa su colpo di testa di Pulvirenti! L’azzurro riceve palla da Bellobuono, colpisce di testa da vicino l’area avversaria e trova il legno. Italia vicino al goal. 4? Scaramucce tra Kutchy e Motta per un fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Portogallo, 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: si comincia con il secondo parziale

LIVE Italia-Portogallo, 1-1, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: pari dei lusitani con Diogo SantosSegui in tempo reale l'incontro tra Italia e Portogallo, terminato 1-1, durante gli Europei di calcio a 5 2026.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

