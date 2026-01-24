Segui in tempo reale la partita Italia-Portogallo di calcio a 5 valida per gli Europei 2026. Attualmente, l’Italia è in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Musumeci. Resta aggiornato sugli sviluppi del match e sulle azioni più importanti, inclusi dettagli sulle occasioni mancate e le reazioni delle squadre. Clicca sul link per la diretta completa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? Cosa si è mangiato Kutchy! Era solo davanti il portiere dopo un’interessante tap-in e calcia fuori. Male qui il portoghese classe 2002. 15 Tentativo con il destro di Lucio Jr. nei pressi dell’area di rigore. Il portoghese calcia però alto e non trova lo specchio della porta. 16? I lusitani hanno subito il colpo e spingono molto. Non trovano però gli spazi per creare gioco. I portacolori del bel paese sono partiti molto bene anche in fase difensiva. 18? Gol di Musumeci! Il capitano della nazionale italiana calcia da fuori su assist di De Oliveira da rimessa laterale e trova un bel destro che il portiere avversario non vede nemmeno partire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Portogallo, 1-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: Musumeci apre le marcature. Vantaggio azzurro!

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaBenvenuti alla diretta testuale della partita tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favorita n.1Alle ore 14:15, gli azzurri scendono in campo contro il Portogallo, favorita del torneo, nell’esordio degli Europei di calcio a 5 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Futsal EURO 2026, è l’ora del debutto azzurro. Samperi: Col Portogallo in campo a viso aperto; Italia-Portogallo oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming; EURO 2026, Matchday 1: la Lettonia di Max Bellarte parte in quarta. Pari e patta nella sfida inaugurale tra Croazia e Francia; Farioli batte Mourinho, il suo Porto vince 1-0 contro il Benfica e vola in semifinale di Coppa del Portogallo.

LIVE Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli azzurri sfidano subito la favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della partita di esordio degli ... oasport.it

Dal Portogallo: " #Parma o #Roma, Schjelderup vuole l'Italia" x.com

Il Gruppo Finsea amplia il perimetro della propria Business Unit Shipping Agency: Intersea assume la rappresentanza in Italia di GS Lines, compagnia portoghese del Grupo Sousa con collegamenti tra Portogallo, Spagna e rotte verso Africa occidentale. Nel q - facebook.com facebook