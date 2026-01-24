LIVE Italia-Portogallo 1-0 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | azzurri in vantaggio grazie a Musumeci Bella prestazione della difesa tricolore

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Portogallo, valida per gli Europei di calcio a 5 2026. Gli azzurri sono in vantaggio 1-0 grazie a Musumeci, con una prestazione solida della difesa. Aggiorna la diretta per le ultime novità, inclusi eventuali timeout e sanzioni disciplinari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Time out chiamato dagli azzurri. 8? Giallo per Barichello per una trattenuta di maglia. 8? Erick vicino al goal del pareggio! Lo serve Pany Varela, il portoghese calcia di pochissimo fuori con il destro. 9? Portogallo che è cresciuto di intensità e le sta provando tutte per il goal del pari. La difesa tricolore sta continuando il suo eccellente lavoro non concedendo spazi. 10? Giallo per Motta per fallo tattico da dietro su Pany Varela. L’azzurro entra forte buttando giù il calciatore lusitano. 11? Destro pericoloso di Merlim che dopo aver avanzato per buona parte del campo da solo trova un destro pericoloso tirato dai 15 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

