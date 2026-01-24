LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson Australian Open 2026 in DIRETTA | si comincia dopo il primo doppio sull’ANZ Arena

Segui in tempo reale le partite di doppio agli Australian Open 2026, con aggiornamenti costanti sulla fase in corso. Dopo il primo doppio disputato sull’ANZ Arena, si prosegue con le sfide in corso, tra cui ErraniPaolini e BirrellGibson. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati di questa giornata di torneo, in un contesto di competizione intensa e appassionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:48 PavlyuchenkovaTauson trascinano GuoMladenovic al terzo set vincendo 6-4 il secondo, si allungano dunque i tempi di attesa per il doppio tricolore. 1:17 Buonanotte a tutti, va veloce l'ANZ Arena con il match precedente. GuoMladenovic hanno vinto il primo set per 6-1 su PavlyuchenkovaTauson. Subito dopo il doppio azzurro. Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Sara Errani e Jasmine Paolini che affrontano la coppia australiana composta da Kimberly Birrell e Talia Gibson, nell'incontro valido per il secondo turno del torno di doppio femminile dell' Australian Open 2026.

