LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 6-7 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurre clamorosamente eliminate le australiane la spuntano al super tie-break

Aggiornamenti sulla partita degli Australian Open 2026: Errani e Paolini sono state eliminate dopo una combattuta partita contro Birrell e Gibson, conclusasi al super tie-break. La sfida è stata combattuta e incerta fino alla fine, con le australiane che hanno prevalso nel set decisivo. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 (8) FINISCE QUI! VINCONO BIRREL E GIBSON! L'australiana al servizio mette la prima e trova la spinta giusta con il rovescio. Gibson serve per il match. 8-9 Il primo se ne va con la volée comoda Errani. 7-9 Mini break australiano. Gibson trova il passante di dritto diagonale che infila Errani. Due match point da annullare. Serve Paolini. 7-8 Errani sbaglia una volée banalissima, speriamo che questo errore non condanni le azzurre. Seconda, fare punto adesso sarebbe fondamentale! 7-7 Contro mini break! Volée alta non semplice di Errani che però trova la figura di Gibson.

