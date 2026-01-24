LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 6-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il super tie-break decreterà la coppia vincente del match

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Dopo due set equilibrati, le giocatrici sono giunte al tie-break decisivo. Qui troverai aggiornamenti costanti sul punteggio e sui momenti salienti, per seguire ogni fase di questa sfida senza perdere dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Prima vincente di Errani! 2-1 Mini break delle italiane. Finisce in rete la volée di Birrell. 1-1 Contro mini break azzurro. L'australiana manda in rete il dritto. Serve Gibson. 0-1 Mini break della australiane. Gibson trova la volée vincente. Serve Paolini. Si gioca il super tie-break, la prima coppia che fa 10 punti vince il game e quindi il match. 6-6 GAME BIRRELLGIBSON. Lob corto di Paolini, Gibson chiude con lo smash. Si va al super tie-break! A-40 Errani cerca la rete, ma la volée è troppo complessa da giocare. 40-40 Buona risposta di Errani che trova un colpo basso e abbastanza angolato da costringere Birrell a mandare in rete il rovescio in uscita dal servizio.

