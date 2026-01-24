Segui in tempo reale la sfida tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026, con il punteggio attuale di 6-3, 3-6, 6-5. Il match si sta avvicinando al suo epilogo, con un super tie-break che deciderà la coppia vincente. Rimani aggiornato per conoscere l’esito finale di questa partita di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Errani cerca la rete, ma la volée è troppo complessa da giocare. 40-40 Buona risposta di Errani che trova un colpo basso e abbastanza angolato da costringere Birrell a mandare in rete il rovescio in uscita dal servizio. Seconda, ancora. A-40 Se ne va il recupero di Paolini dopo la volée di Birrell, le azzurre potevano fare poco con le australiane che fin da subito hanno giocato un grande scambio. Seconda palla! 40-40 Torna a sbagliare gravemente Birrell, il dritto spinto è troppo lungo. A-40 Esce il dritto alto di Errani, vantaggio interno. 40-40 Errani costretta ad accorciare, Gibson entra a rete e chiude il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 6-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il super tie-break decreterà la coppia vincente del match?

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break e contro-break ad inizio matchSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: contro break delle australiane, le azzurre non riescono a chiudere il matchSegui in tempo reale l'incontro tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre aspettano di rientrare, non si gioca prima delle 8.45; LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; Perché é stato interrotto il match di Errani/Paolini agli Australian Open: la causa e il punteggio.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre vogliono evitare l’upset del torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La risposta in lob atterra di poco lunga dopo la riga. 40-A Che bomba che ha tirato Paolini in risposta! oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com