Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. La partita è in corso sul campo principale, con le azzurre che si preparano a servire nel set decisivo. Qui troverai aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni più importanti, per rimanere sempre informato sull’evoluzione di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-15 Larga la risposta di rovescio lungolinea di Gibson. Seconda. 30-15 Risposta profonda di Birrell, Paolini manda in rete il dritto. 30-0 Jasmine è solida da bordocampo, pesca il dritto lungolinea su Gibson che sbaglia la volée. 15-0 Primo ace del match per Paolini. Serve Paolini. SI RICOMINCIA 9.29 Termina il riscaldamento, ricordiamo che siamo sul 4-4 e servizio per le azzurre! 9.28 Le azzurre, in caso di vittoria, affronteranno la cinese Guo e la francese Mladenovic. 9.26 Nella coppia australiana, è stata Gibson che nel secondo set ha trascinato la compagna fino al terzo parziale, con Birrell che nel corso del match ha commesso un numero elevato di errori che stavano diminuendo negli ultimi game giocati, prima dell’interruzione per il caldo estremo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: si ricomincia sul servizio delle azzurre!

