LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 4-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | si prolunga l’attesa altro rinvio

Aggiornamenti in tempo reale sull'incontro ErraniPaolini contro BirrellGibson agli Australian Open 2026. La partita, iniziata con un punteggio di 6-3, 3-6, si trova attualmente in una fase di sospensione, con un nuovo rinvio che sposta l'inizio oltre le 9.15. Segui tutte le novità e gli eventuali sviluppi della partita in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43 Nuovo rinvio, non si gioca prima delle 9.15: situazione che sta diventando sempre più scomoda. 8.20 Non si gioca prima delle 8.45. Speriamo sia l’ultimo rinvio. 7.42 Niente da fare, nuovo rinvio: non si gioca prima delle 8.30 italiane. 7.05 Ben ritrovati amici di OA Sport. Nuovo rinvio: ripresa fissata per le 8.00 italiane. 5.08 Amici di OA Sport, la gara riprenderà non prima delle 17.30 AEDT, ossia le 7.30 italiane. Ci sentiamo tra due ore e mezza. 4.55 Oltre Musetti, che è in vantaggio 3-1 nel quinto set, e Sinner che invece è in lotta nel terzo per trovare il vantaggio, è iniziato anche il match tra Shelton e Vacherot, grazie al tetto della Margaret Court Arena. 🔗 Leggi su Oasport.it

