LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 4-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | gioco sospeso per il caldo le tenniste rientrano negli spogliatoi!

Aggiornamenti in tempo reale dall'Australian Open 2026: il match tra ErraniPaolini e BirrellGibson è sospeso a causa del caldo, con il gioco momentaneamente interrotto. Le tenniste sono rientrate negli spogliatoi, mentre le partite di Musetti e Sinner sono riprese grazie alla copertura delle arene. Per ulteriori aggiornamenti, clicca qui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.44 Le sfide di Musetti e Sinner sono riprese, visto che la Jhon Cain Arena e la Rod Laver Arena hanno a disposizione un tetto, usufruibile in queste situazioni. 4.42 Intanto, sono stati interrotti anche i match di Jannik Sinner, in preda ai crampi e sotto di un break nel terzo set con il risultato di 1-1 contro Spizzirri, e di Musetti, avanti di un break nel quinto e decisivo set in una vera e propria maratona contro Machac. GIOCO SOSPESO!! Incredibile ma vero, il parametro della heat policy ha toccato quota 5.0, portando alla decisione di sospendere il gioco per il troppo caldo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre vogliono evitare l’upset del torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La risposta in lob atterra di poco lunga dopo la riga. 40-A Che bomba che ha tirato Paolini in risposta! oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook

