A seguito dell’interruzione durante il match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026, la partita riprenderà alle 7.30. Attualmente il punteggio è di 6-3, 3-6, 4-4. Restate aggiornati per ulteriori aggiornamenti sulla diretta e sui risultati, disponibili su questa pagina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.08 Amici di OA Sport, la gara riprenderà non prima delle 17.30 AEDT, ossia le 7.30 italiane. Ci sentiamo da due ore e mezza. 4.55 Oltre Musetti, che è in vantaggio 3-1 nel quinto set, e Sinner che invece è in lotta nel terzo per trovare il vantaggio, è iniziato anche il match tra Shelton e Vacherot, grazie al tetto della Margaret Court Arena. 4.50 Davvero un peccato che l’interruzione sia arrivata proprio nel momento più importante del match, con la speranza che però questa pausa possa far rifiatare la mente e il corpo delle azzurre che stavano avendo serie difficoltà in questa fase dell’incontro, sprecando un vantaggio di 4-1 nel terzo e decisivo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: gioco interrotto nella fase decisiva, si riparte alle 7.30

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: gioco sospeso per il caldo, le tenniste rientrano negli spogliatoi!Aggiornamenti in tempo reale dall'Australian Open 2026: il match tra ErraniPaolini e BirrellGibson è sospeso a causa del caldo, con il gioco momentaneamente interrotto.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break delle azzurre, si avvicina la vittoria!Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: tenniste in campo, inizia il riscaldamento; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra.

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre vogliono evitare l’upset del torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La risposta in lob atterra di poco lunga dopo la riga. 40-A Che bomba che ha tirato Paolini in risposta! oasport.it

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook

UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com