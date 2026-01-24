LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 4-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | finalmente si gioca tenniste in campo dopo quattro ore!

Segui in tempo reale l'incontro tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Dopo oltre quattro ore di attesa, il match è ripreso e si trova sul 6-3, 3-6, 4-4. Le italiane, in caso di vittoria, affronteranno le coppie cinesi Guo e francesi Mladenovic. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e i risultati dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28 Le azzurre, in caso di vittoria, affronteranno la cinese Guo e la francese Mladenovic. 9.26 Nella coppia australiana, è stata Gibson che nel secondo set ha trascinato la compagna fino al terzo parziale, con Birrell che nel corso del match ha commesso un numero elevato di errori che stavano diminuendo negli ultimi game giocati, prima dell’interruzione per il caldo estremo. 9.24 Dopo il riscaldamento, saranno le azzurre a servire per il vantaggio, con Paolini che si incaricherà della battuta. 9.22 Quando ci siamo salutati la situazione era abbastanza complessa per le due regine del tennis italiano: nel terzo set le azzurre conducevano per 4-1 per poi subire la rimonta delle australiane. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 6-3 3-6 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre vogliono evitare l’upset del torneoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 La risposta in lob atterra di poco lunga dopo la riga. 40-A Che bomba che ha tirato Paolini in risposta! oasport.it

