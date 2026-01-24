LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 3-6 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | le azzurre partono avanti nel terzo e decisivo set!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Le azzurre sono avanti nel terzo e decisivo set dopo aver vinto il primo, mentre nel secondo le avversarie hanno reagito. Resta aggiornato sulle variazioni di punteggio e sull’andamento del match cliccando sul link dedicato.

Seconda. 40-15 Birrell chiude a rete, dopo l'ottimo dritto di Gibson, sicuramente la marcia in più della coppia australiana. 30-15 Prima vincente dell'australiana. 15-15 Ace di Gibson. 0-15 Errani vince lo scontro a rete con Birrell, smash vincente dell'azzurra. Serve Gibson. 1-0 GAME PAOLINIERRANI! Jas si salva con un guizzo in uscita dal servizio, con Birrell che manda in rete una volée comoda. Seconda. 40-0 Altra prima vincente della nostra tennista toscana. 30-0 Birrell cerca un lob su Errani ma esagera. Seconda. 15-0 Prima vincente di Jas. Serve Paolini all'inizio del terzo e ultimo set.

