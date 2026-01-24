LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 2-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | australiane vicine alla vittoria nel secondo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Attualmente, le australiane sono vicine alla vittoria nel secondo set, con il punteggio di 6-3, 2-5. Clicca qui per aggiornamenti continui e dettagli sullo sviluppo del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Gibson puntava al vincente di dritto lungolinea ma per fortuna delle azzurre il colpo non supera la rete. Seconda. A-40 Esce la risposta di Jas. 40-40 Birrell è attenta a rete con Paolini che poteva cercare maggiore angolo al posto di puntare alla figura dell'australiana. 30-40 Stecca con il dritto Jas, ma c'è ancora una possibilità di break da sfruttare. Seconda! 15-40 SMASH DI SARA! Due palle break per le azzurre! 15-30 Risposta vincente di Jasmine! Servono anche i suoi colpi! 15-15 Gibson costringe Errani a giocare una volée sui piedi che non riesce ad alzare.

