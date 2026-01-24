LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 6-3 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | non ci sono palle break in apertura di secondo set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è 6-3, 1-2, con le australiane in vantaggio. Nessuna palla break nel primo gioco del secondo set. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve Errani. 1-2 GAME BIRRELGIBSON. Smash di Gibson, le australiane restano avanti. 40-0 In rete la risposta di Jas. 30-0 Birrel pesca lo schiaffo al volo al centro. Paolini non riesce nella difesa. 15-0 Gibson chiude a rete dopo la prima della compagna. Serve Birrel. 1-1 GAME ERRANIPAOLINI! Gibson cerca di nuovo la risposta vincente ma trova la rete. 40-30 Errani fa guardia a rete, volée alta vincente dell'azzurra. 30-30 Prima vincente di Paolini. 15-30 Gibson cerca la figura di Errani a rete e la trova. Seconda. 15-15 Risposta vincente di Gibson! 15-0 Prima vincente! Serve Paolini.

