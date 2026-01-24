LIVE Errani Paolini-Birrell Gibson 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | break e contro-break ad inizio match

Segui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. La partita è iniziata con scambi intensi, con un break e un contro-break nei primi giochi. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui punteggi attraverso la nostra diretta, per restare informato su ogni punto e risultato di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 0-15 Smash vincente di Errani. Serve Birrel. 4-3 CONTRO BREAK BIRRELGIBSON. Errani soffre troppo al servizio e manda in rete l’ultimo dritto. 15-40 Risposta vincente di Gibson, due palle break per le australiane. 15-30 A segno Gibson con la voléee. 15-15 Ottimo passante di Gibson con Paolini a rete che non riesce ad intervenire. 15-0 Prima vincente di Sara. Serve Errani. 4-2 BREAK ERRANIPAOLINI. Accelera Jas, con Gibson che non può trattenere il rovescio. 15-40 Birrel sbaglia la volée alta, ci sono due palle break! 15-30 Dritto in rete di Gibson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: break e contro-break ad inizio match LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre sprecano la prima palla break del setSegui in tempo reale l’andamento del match tra ErraniPaolini e BirrellGibson agli Australian Open 2026. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: inizia il match delle azzurre!Segui in tempo reale l'incontro delle italiane Errani e Paolini contro Birrell e Gibson agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Errani/Paolini-Lumsden/Tang 6-3, 6-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio convincente per le olimpioniche; LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: le azzurre puntano tutto sul doppio; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming; LIVE Paolini-Jovic 2-6 6-7, Australian Open 2026 in DIRETTA: terzo turno indigesto per l’azzurra. LIVE Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026 in DIRETTA: in corso il match precedente le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:17 Buonanotte a tutti, va veloce l'ANZ Arena con il match precedente. Guo/Mladenovic hanno vinto il primo set ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito ... oasport.it UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m - facebook.com facebook UN PROGRAMMA SCINTILLANTE Darderi, Musetti, Sinner, Errani e Paolini… Ma quanti azzurri ci sono stanotte in campo all’Australian Open! I nostri ragazzi vanno a caccia degli ottavi di finale, come le ragazze del doppio! Restate svegli… Dopo la m x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.