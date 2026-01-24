LIVE Darderi-Khachanov 7-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set al tie-break

Segui la diretta della partita tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. In questo aggiornamento, puoi trovare il punteggio in tempo reale e le principali fasi del match. Darderi ha vinto il primo set al tie-break con un punteggio di 7-6. Resta con noi per ulteriori aggiornamenti e analisi sull’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Gioco e primo set Darderi: prima ad uscire e dritto dalla parte opposta. Khachanov arriva sulla palla ed alza un lob disperato che termina lungo. 6-5 Fuori il rovescio di Khachanov che sbaglia dopo il back dell'azzurro. Mini-break per Darderi che ora servirà per chiudere il set. 5-5 Prima al centro vincente. 5-4 Prima ad uscire e dritto in contropiede. 4-4 Aceeeeeeeeeee 3-4 Nooo. Ottima risposta di Darderi che guadagna campo dritto dopo dritto salvo poi vanificare tutto colpendo male il dritto dal centro Seconda 3-3 Prima ad uscire e dritto in contropiede.

