LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il russo vince il secondo set e ristabilisce l’equilibrio

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto dall’italo-argentino, il russo si è aggiudicato il secondo, portando la partita in equilibrio. Restate aggiornati per tutte le variazioni del punteggio e le principali azioni sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Gioco e secondo set Khachanov: lunga la risposta dell'italo-argentino. 40-15 Lunghissimo il rovescio lungolinea di Darderi, che in precedenza aveva provato ad accelerare con il dritto lungolinea aprendo molto campo al russo 30-15 Darderi non controlla la risposta di rovescio su un servizio tutt'altro che irresistibile 15-15 Atterra in corridoio il rovescio lungolinea di Darderi 15-0 Khachanov spinge sulla diagonale di destra, poi cambia prima con il dritto lungolinea, poi con il rovescio incrociato ed infine chiude con il dritto in diagonale dal centro.

