LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 6-3 5-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro ad un game dalla vittoria

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. La sfida è ancora aperta: l’azzurro è a un game dalla vittoria, con due match point a suo favore. Rimani aggiornato sugli sviluppi di questa partita, che si sta rivelando combattuta ed emozionante. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti e non perdere i momenti salienti di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Di poco largo il dritto a sventaglio di Khachanov. DUE MATCH POINTS DARDERI!! 30-15 Prima ad uscire e dritto in contropiede per l’italiano. 15-15 Khachanov è chirurgico con il rovescio incrociato, giocando all’incrocio delle righe. Darderi tenta un complicatissimo cambio in lungolinea, colpendo il seggiolone dell’arbitro. Seconda 15-0 ACEEEEEEEEEEEEEE!!! SERVIZIO PERFETTO ALLA T. 5-4 Gioco Khachanov: prima vincente del russo che si concede un’ultima chance. 40-15 Prima al centro vincente. 30-15 Di poco fuori la risposta di Darderi. 15-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Khachanov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro ad un game dalla vittoria LIVE Darderi-Khachanov 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurroSegui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Khachanov 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro rimonta da 0-30Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set; Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE! Day 7: Darderi avanti un set su Khachanov, tanto caldo a Melbourne; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, 3-6 Musetti Machac 5-7, 6-4, 6-2. Sinner sotto di un set - Il torneo. LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo vince il secondo set e ristabilisce l’equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Khachanov prova ad aggredire la seconda dell'italiano, ma colpisce male il dritto che termina ... oasport.it LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it Darderi torna avanti, 6-3 al 3° set! Ottima prestazione di Luciano che non concede veramente nulla in questo terzo set a Khachanov. Superate le due ore e mezza di partita. #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.