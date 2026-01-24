LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 6-3 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel quarto set

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Dopo due set, l’azzurro si trova avanti di un break nel quarto parziale, con un punteggio di 4-3. Restate aggiornati per le ultime novità e sviluppi sul match, che si sta rivelando equilibrato e combattuto. Clicca qui per continuare a seguire la diretta e conoscere l’esito di questa interessante sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Gioco Khachanov: prima al centro vincente per il russo. 40-30 Risposta profonda di Darderi che poi gioca un'ottima smorzata su cui non arriva il russo 40-15 Darderi rimane sul contropiede e chiude con il rovescio in contro-balzo. 40-0 Prima al centro e comodo smash a rimbalzo 30-0 Altra prima, altro punto diretto per il russo. 15-0 Prima al centro vincente. 4-2 Gioco Darderi: Khachanov stecca la risposta di dritto. A-40 Aceeeeeeeeeeee 40-40 Khachanov passa con il rovescio lungolinea e prova a chiamare a se la folla. In precedenza Darderi era venuto a rete dopo una deviazione del nastro.

