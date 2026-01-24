LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 6-3 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince il terzo set

Segui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Aggiornamenti costanti sul punteggio, con il terzo set vinto dall’azzurro e il match ancora aperto. Rimani informato sulle fasi salienti di questa sfida, che vede i due tennisti impegnati su un campo molto competitivo. Clicca sul link per aggiornamenti continui e approfondimenti sui risultati e le azioni chiave.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Gioco Darderi: ancora un’ottima prima dell’azzurro 40-15 L’italiano perde il controllo del colpo in uscita dal servizio. 40-0 Splendida smorzata di Darderi che sorprend 30-0 Lento nello spostamento il russo, che non controlla il dritto. Ogni tanto il russo si dà dei colpetti con la racchetta sulle gambe. Ricordiamo che al momento la temperatura percepita è di 37°C. 15-0 In corridoio il rovescio di Khachanov. 1-2 Gioco Khachanov: ace! 40-30 Khachanov perde ancora una volta il dritto 40-15 Prima ad uscire e smash a rimbalzo. 30-15 Khachanov accelera bene con il lungolinea di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo setSegui in tempo reale il match tra Luciano Darderi e Karen Khachanov agli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 5-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel terzo setSegui in tempo reale l’incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince il terzo set; Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita; LIVE! Day 7 bollente: Darderi è un set pari contro Khachanov; Darderi Khachanov 7-6, 6-3, 3-6 Musetti Machac 5-7, 6-4, 6-2. Sinner sotto di un set - Aggiornamento del 24 Gennaio delle ore 02:17. LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 1-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo vince il secondo set e ristabilisce l’equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Khachanov prova ad aggredire la seconda dell'italiano, ma colpisce male il dritto che termina ... oasport.it LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a DjokovicUltimi match del terzo turno a Melbourne: nel singolare maschile, tre azzurri si giocano l'accesso agli ottavi ... gazzetta.it DARDERI SI PRENDE IL PRIMO SETI! Il tie-break premia l'italo-argentino testa di serie numero 22: troppo altalenante Khachanov sin qui, esulta l'azzurro dopo l'ennesimo errore dell'avversario #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.