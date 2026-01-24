LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Segui in tempo reale il match tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. L'incontro si sta disputando con grande equilibrio, con continui scambi e momenti di tensione nel terzo set. Aggiorna questa pagina per rimanere informato sui punteggi e le fasi più importanti del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Chirurgico rovescio lungolinea di Khachanov, che quest'oggi ha ottenuto tantissimi punti con questa soluzione 30-15 Di poco lungo il rovescio lungolinea del russo 30-0 Servizio e dritto per Khachanov 15-0 Buon servizio del russo 3-2 Gioco Darderi: uno-due per l'italo-argentino che tiene il servizio e continua a fare gara di testa in questo terzo set. 40-0 Il russo perde il controllo del rovescio 30-0 Darderi spinge bene con il dritto incrociato e forza l'avversario all'errore 15-0 Prima vincente 2-2 Gioco Khachanov: braccio di ferro con entrambi i giocatori che giocano a braccio sciolto.

