LIVE Darderi-Khachanov 7-6 1-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Attualmente il punteggio è di 7-6, 1-3, con un break all'inizio del secondo set. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Gioco Darderi: servizio ad uscire e dritto lungolinea sulla linea. 40-15 Khachanov perde il controllo della risposta di rovescio 30-15 Doppio fallo. 30-0 Lungo il dritto difensivo di Khachanov, arrivato troppo tardi sulla palla 15-0 Prima vincente dell'italiano Palle nuove 0-3 Gioco Khachanov: ace! 40-15 Prima ad uscire, smorzata lungolinea e lob al volo per Khachanov. Darderi arriva sulla palla e gioca un tweener che termina però lungo 30-15 Khachanov chiude con lo smash a rimbalzo 15-15 Prima ad uscire, schiaffo al volo di dritto sulla riga e splendida stop volley di rovescio 0-15 In rete il dritto lungolinea del russo che aveva tentato una soluzione disperata in corsa.

