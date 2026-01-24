LIVE Darderi-Khachanov 7-6 0-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | break in apertura di secondo set
Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Dopo il primo set vinto da Darderi, Khachanov si porta avanti nel secondo, con un break all'inizio. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e sulle principali azioni, cliccando sul link per la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Break Khachanov: strepitoso rovescio lungolinea del russo. 40-A Non incisiva la volee di Darderi che si consegna al passante di rovescio in contropiede di Khachanov. 40-40 Bruttissima risposta di Khachanov sulla seconda lavorata dell’italiano Seconda Gesto di frustrazione di Darderi che lancia via la racchetta 40-A Khachanov accelera prima con il rovescio lungolinea, poi con l’incrociato che segue a rete senza aver bisogno di giocare la volee Seconda 40-40 Corta la risposta di rovescio del russo che viene punito dal rovescio lungolinea di Darderi 40-A Risposta profonda di Khachanov che poi accelera con il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it
