Segui in tempo reale l’andamento del match tra Darderi e Khachanov negli Australian Open 2026. Attualmente il russo serve per mantenere il suo turno al set, con il punteggio di 5-4. Restate aggiornati per tutte le variazioni e i momenti salienti di questa sfida, consultando la nostra diretta continua.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Risposta profonda di Khachanov, che mette i piedi in campo, accelera con il dritto inside-out dal centro e poi chiude con lo schiaffo al volo 15-15 Prima al centro vincente. 0-15 Darderi fuori giri con il rovescio. Momento delicato con l’italiano che deve essere bravo a gestire il rientro del russo 5-5 Gioco Khachanov: l’italo-argentino perde il controllo del rovescio 40-0 Prima ad uscire e rovescio dalla parte opposta. 30-0 Khachanov manovra bene da fondo campo, forzando l’errore dell’italiano. È salito molto di livello il russo che ora concede meno 15-0 In rete il dritto di Darderi 5-4 Gioco Darderi: buona prima per l’azzurro che poi comanda lo scambio forzando l’errore di dritto del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo serve per rimanere nel set

LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoBenvenuti alla cronaca in tempo reale dell'incontro tra Luciano Darderi e Karen Khachanov, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

LIVE Darderi-Khachanov 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo recupera il breakSegui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026, con il russo che recupera il break e si porta sul 4-3.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; LIVE Australian Open: ora in campo Musetti e Darderi, in mattinata tocca a Djokovic; Darderi al 3° turno: Baez battuto in 4 set; LIVE! Day 7 bollente: inizia anche Darderi, poi Sinner.

LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it

Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita ... sport.sky.it

Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com

NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook