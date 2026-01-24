LIVE Darderi-Khachanov 4-3 Australian Open 2026 in DIRETTA | il russo recupera il break

Segui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026, con il russo che recupera il break e si porta sul 4-3. Aggiornamenti continui sulla partita, analisi dei punti e delle strategie in corso. Rimani informato su ogni svolta del match, per non perdere nessuna occasione di seguire da vicino questa sfida tra due teste di serie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Il russo accelera bene con il dritto inside-out, attacca in controtempo e chiude al volo 15-0 Servizio e dritto 4-3 Break Khachanov: Darderi perde il controllo del dritto. Seconda 40-A Doppio fallo. 40-40 Muore sul nastro il back di Darderi 40-30 In rete la volee in allungo di Darderi. Bravo Khachanov a capire le intenzioni dell’avversario, rimanendo sul contropiede e trovando un buon passante in lungolinea. 40-15 Aceeeeeeeeeeeeeeee 30-15 Termina di pochissimo largo il recupero di Khachanov sulla stop volley di Darderi 15-15 Risposta profonda e incisiva del russo che trova il vincente con il rovescio lungolinea 15-0 Servizio e dritto per l’italo-argentino 4-2 Gioco Khachanov: ace, il terzo del game. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Khachanov 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: il russo recupera il break LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoBenvenuti alla cronaca in tempo reale dell'incontro tra Luciano Darderi e Karen Khachanov, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. LIVE Darderi-Khachanov 4-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break in apertura per l’azzurroSegui in tempo reale l'incontro tra Darderi e Khachanov agli Australian Open 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro; Darderi al 3° turno: Baez battuto in 4 set; LIVE! Day 7 bollente: inizia anche Darderi, poi Sinner; Australian Open: Nardi ko col cinese Wu, Shelton e Fritz avanti, Fonseca fuori. LIVE Darderi-Khachanov, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta il potente russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Luciano Darderi ... oasport.it Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partitaLeggi su Sky Sport l'articolo Darderi-Khachanov, il risultato agli Australian Open in diretta live della partita ... sport.sky.it Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta x.com NOTTE AZZURRA ALL'AUSTRALIAN OPEN PROGRAMMA ANTICIPATO PER VIA DEL FORTE CALDO DARDERI-KHACHANOV ORE 00.30. MUSETTI-MACHAC ORE 00.30. SINNER-SPIZZIRRI NON PRIMA DELLE ORE 02.00. FORZA RAGAZZI! - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.