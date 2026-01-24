LIVE Conegliano-Novara 2-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vincono 25-20 il secondo set Zanzare costrette alla rimonta

Segui in tempo reale la partita tra Conegliano e Novara nella Coppa Italia di volley femminile 2026. Le Pantere si sono aggiudicate il secondo set con un punteggio di 25-20, costringendo le Zanzare a una rimonta difficile. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sull’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 25-20 SECONDO SET A CONEGLIANO! Il primo tempo di Sarah Fahr porta alla fine il parziale. 24-20 Haak sbaglia in attacco. 24-19 Pipe di Herbots. Conegliano ha altri cinque set point. 24-18 Grandissima parallela di Gabi. 23-18 In rete il servizio dell'azzurra. 23-17 Ace di Chirichella, sull'errore in ricezione di Herbots. 22-17 Fast di Chirichella! 21-17 L'attacco di Tolok è imprendibile! 21-16 Esce il primo tempo di Bonifacio. 20-16 In rete la battuta di Novara. 19-16 Pesta Haak in fase di battuta.

