LIVE Conegliano-Novara 2-0 Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere vedono vicine la finale 8-3

Segui in tempo reale l'incontro tra Conegliano e Novara nella Coppa Italia di volley femminile 2026, con il punteggio attuale di 2-0 a favore delle Pantere. La partita si gioca in diretta, con aggiornamenti costanti per mantenerti informato sull'andamento del match. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, clicca sul link e segui la diretta di Scandicci-Chieri, in programma dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-CHIERI COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 20-16 Alsmeier piazza il pallone in mezzo alle braccia di Wolosz. 20-15 Diagonale di Haak! 19-15 Herbots battezza fuori il servizio di Zhu che però resta in campo, ace della cinese. 18-15 Viene murato il pallonetto di Tolok, ci pensa Chirichella! 17-15 Esce il servizio di Conegliano. 17-14 La svedese non sbaglia due volte di fila, parallela vincente! 16-14 L'attacco di Haak non trova deviazione, esce. 16-13 Pipe di Herbots! 16-12 Pesta anche Squarcini, Novara deve evitare queste ingenuità.

