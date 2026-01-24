LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | Van der Poel più forte della sfortuna!

Segui in tempo reale la gara di ciclocross della Coppa del Mondo a Maasmechelen 2026. Qui troverai aggiornamenti costanti e risultati ufficiali, con particolare attenzione alle performance di Van der Poel. La nostra copertura è pensata per offrire informazioni precise e senza fronzoli, per chi desidera rimanere aggiornato sull’evento in modo chiaro e affidabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di Maasmechelen. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.22 Domani terminerà la stagione di Coppa del Mondo di ciclocross con la gara ad Hoogerheide, ultimo appuntamento prima dei Mondiali del primo febbraio. Potrete seguire anche la gara di domani qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. 16.20 Van der Poel si è dimostrato più forte anche della sfortuna.

