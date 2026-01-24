Segui la cronaca in tempo reale della Coppa del Mondo di Ciclocross a Maasmechelen, 2026. Qui troverai aggiornamenti continui sulla gara, inclusi gli spostamenti dei principali favoriti e le strategie adottate dai ciclisti. Resta con noi per non perdere dettagli sulla competizione e sui momenti più significativi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Nys rinuncia a lanciarsi a caccia di Van der Poel. Il belga della Baloise decide di risparmiare energie per giocarsi il secondo posto 16.00 Van der Poel firma il miglior giro della gara in 6.57. A due tornate dal termine l’olandese ha 14? di ritardo su Nys, Vandeputte e Del Grosso e 22? su Orts Lloret. 15.59 Nys non riesce a cambiare nuovamente ritmo. Il vantaggio di Van der Poel è di 12? 15.57 Quasi perfetto Van der Poel sul muretto, problemi per Nys che deve frenare e viene ripreso da Del Grosso e Vandeputte. 15.56 Non molla Nys! Il belga ha perso tutto nel momento del cambio di ritmo di Van der Poel, ma poi è riuscito a mettersi sul suo ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel all’attacco!

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia di un nuovo successoBenvenuti alla diretta testuale della tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross 20252026.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Del Grosso in testa, controlla Van der PoelSegui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Maasmechelen 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2026 in DIRETTA: Van der Poel vince in scioltezza, due azzurri in top 20; Dove vedere in tv il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, streaming; Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia di un nuovo successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Maasmechelen della ... oasport.it

Dove vedere in tv il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, streamingDopo l'appuntamento spagnolo di Benidorm, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 ritorna ora in Belgio. Oggi infatti, sabato 24 gennaio, andrà in ... oasport.it

Siamo stati a Benidorm per la Coppa del Mondo di Ciclocross! Abbiamo analizzato le scelte tecniche più curiose per questo tracciato secco e veloce Dalla Cervélo R5-CX del Team Visma all'Orbea Orca di Toon Aerts! Ma soprattutto... avete visto la nuov - facebook.com facebook

Da Benidorm dove ieri si è corsa la gara di Coppa del Mondo con ottimi risultati per gli azzurri specialmente nella categoria juniores. Il cittì della nazionale di ciclocross Daniele Pontoni mette nel mirino il mondiale di Hulst, tra certezze e rinunce importanti (è n x.com