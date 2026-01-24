LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | si parte!

Segui in tempo reale la gara di Ciclocross della Coppa del Mondo Maasmechelen 2026. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sui piazzamenti e le fasi della competizione. Attualmente, Cameron Mason guida la corsa, con Tibor Del Grosso in seconda posizione. Restate con noi per tutte le novità live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.12 In prima posizione c’è Cameron Mason davanti a Tibor Del Grosso. Partenza tranquilla di VdP 15.11 Caduta per Pim Ronhaar, Wout Janssen e Joran Wyseure, che è ancora a terra dolorante 15.10 Si parte! Subito due cadute nei primissimi metri, una di gruppo proprio alla partenza 15.08 Tra gli outsider di questa gara anche Tibor Del Grosso, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Mees Hendrikx, Joris Nieuwenhuis e Joran Wyseure. 15.05 Saranno 4 gli italiani al via della gara di Maasmechelen. L’Italia sarà rappresentata da Gioele Bertolini, Federico Ceolin, Lorenzo Dallarosta e Nicola Parenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

