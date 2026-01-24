Segui in tempo reale la gara di Ciclocross della Coppa del Mondo a Maasmechelen 2026. Restate aggiornati sui principali sviluppi e sui risultati più recenti, cliccando sul link per la diretta live. Con pochi minuti all'inizio, questa competizione rappresenta un momento importante per il circuito e per gli appassionati di questa disciplina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 In caso di successo odierno l’olandese diventerebbe l’atleta con il maggior numero di vittorie nella Coppa del Mondo di ciclocross. Una vittoria oggi permetterebbe a Van der Poel di raggiungere quota 50, staccando Sven Nys che tra il 1998 ed il 2015 ha vinto 49 gare. 14.56 A Maasmechelen il favorito numero è Mathieu Van der Poel. Nelle ultime settimane l’olandese ha dimostrato di essere già in condizione smagliante in vista dei prossimi Mondiali vincendo 6 delle ultime 7 tappe della Coppa del Mondo. Il neerlandese sembrerebbe non avere rivali e quest’oggi va a caccia dell’ennesimo successo della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della gara

