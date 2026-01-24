LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | azione in solitaria di Van der Poel grande bagarre per il podio

Segui la diretta della Coppa del Mondo di ciclocross a Maasmechelen 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Accelera Del Grosso! L’olandese passa Nys e Vandeputte e prova ad allungare per la seconda posizioen 16.09 Ci crede Orst Lloret!! Lo spagnolo è a 4? dal terzetto che si gioca la seconda posizione. 16.09 Gioele Bertolini inizia l’ultimo giro in ventesima posizione. L’azzurro è in lotta per il diciottesimo posto, occupato da De Moyer. 16.07 Suona la campana per Van der Poel! L’olandese inizia l’ultimo giro con 11? su Nys, Del Grosso e Vandeputte e 17? su Orts Lloret 16.05 Torna a spingere Van der Poel che in un amen riporta il proprio vantaggio sui 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it

live ciclocross coppa del mondo maasmechelen 2026 in diretta azione in solitaria di van der poel grande bagarre per il podio

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: azione in solitaria di Van der Poel, grande bagarre per il podio

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel all’attacco!Segui la cronaca in tempo reale della Coppa del Mondo di Ciclocross a Maasmechelen, 2026.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia di un nuovo successoBenvenuti alla diretta testuale della tappa di Maasmechelen della Coppa del Mondo di ciclocross 20252026.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia di un nuovo successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Maasmechelen della ... oasport.it

Dove vedere in tv il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, streamingDopo l'appuntamento spagnolo di Benidorm, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 ritorna ora in Belgio. Oggi infatti, sabato 24 gennaio, andrà in ... oasport.it

