LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Maasmechelen 2026 in DIRETTA | azione in solitaria di Van der Poel grande bagarre per il podio

Segui la diretta della Coppa del Mondo di ciclocross a Maasmechelen 2026. Tieni sotto controllo gli aggiornamenti e le azioni più importanti, come l’ottima prova in solitaria di Van der Poel e le dinamiche di gara tra i principali concorrenti. Clicca qui per restare aggiornato in tempo reale e conoscere gli sviluppi della competizione.

16.11 Accelera Del Grosso! L'olandese passa Nys e Vandeputte e prova ad allungare per la seconda posizioen 16.09 Ci crede Orst Lloret!! Lo spagnolo è a 4? dal terzetto che si gioca la seconda posizione. 16.09 Gioele Bertolini inizia l'ultimo giro in ventesima posizione. L'azzurro è in lotta per il diciottesimo posto, occupato da De Moyer. 16.07 Suona la campana per Van der Poel! L'olandese inizia l'ultimo giro con 11? su Nys, Del Grosso e Vandeputte e 17? su Orts Lloret 16.05 Torna a spingere Van der Poel che in un amen riporta il proprio vantaggio sui 10?.

