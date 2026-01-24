LIVE Biathlon Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA | Italia nelle retrovie dopo le prime due frazioni

Segui la diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026. Dopo le prime due frazioni, l’Italia si trova nelle retrovie. Aggiorna la pagina per gli ultimi aggiornamenti e i risultati in tempo reale, mentre le squadre si avvicinano al poligono nel tentativo di migliorare la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON ALLE 15.10 13:36 Sei squadre racchiuse in poco più di 20 secondi quando siamo giunti al primo poligono della terza frazione. 13:35 Ben 23000 spettatori in quel di Nove Mesto, a testimonianza della passione del popolo ceco per il biathlon. 13:34 Torna in pista Hannah Auchentaller. 13:33 4 su 5 con il caricatore per Braunhofer, che va poi a segno con la prima ricarica. Italia tredicesima ad un minuto e 13 secondi dalla testa. 13:32 Riparte il finlandese Seppala, che prova ad andare in fuga. Ucraina ad 8 secondi al cambio, Francia a 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

