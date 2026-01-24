LIVE Biathlon Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA | inizia la gara Italia con Auchentaller al lancio

Segui in diretta la staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026. La gara è iniziata e l’Italia, con Auchentaller al lancio, sta affrontando le prime fasi. Restate aggiornati per seguire gli sviluppi e le prestazioni delle atlete italiane in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON ALLE 15.10 13:24 Atlete che arrivano al secondo poligono. 13:23 L'azzurra è in compagnia della svedese Lind quando ci avviciniamo al secondo poligono, ovvero quello in piedi della prima frazione. 13:22 AL primo intermedio Auchentaller tira giù 2 secondi ed è tredicesima a 25 secondi da Arnekleiv. 13:21 46.6 di shooting time per l'azzurra, che dovrà rimontare in questo secondo giro. 13:20 Se ne vanno Norvegia, Svizzera e Francia. Auchentaller utilizza le tre ricariche evitando il giro di penalità, ma l'Italia paga 27 secondi dalla testa.

