Segui in tempo reale la staffetta single mixed di biathlon a Nove Mesto 2026, in programma alle ore 15.10. Un evento che promette equilibrio e competitività, con aggiornamenti continui e informazioni precise. Restate con noi per non perdere nessuna fase della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON ALLE 15.10 12:57 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della staffetta single mixed di Nove Mesto. Poco meno di 20 minuti all’inizio della kermesse. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Nove Mesto, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Sulle nevi della Cechia spazio ad una staffetta mista singola in cui può succedere di tutto visto il grosso turnover a cui hanno fatto ricorso diverse nazioni. Difficilissimo individuare una coppia favorita, per questo motivo l’Italia potrà cercare di inserirsi nella lotta al podio schierando Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: dalle 13.15 una gara che si preannuncia equilibrata

Leggi anche: LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: gara che può riservare sorprese

Leggi anche: LIVE Biathlon, Single Mixed Relay 2025 in DIRETTA: Braunhofer ed Auchentaller outsider

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera Auchentaller e Braunhofer; LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera il miglior quartetto possibile; Quando il biathlon oggi in tv: orari staffette Nove Mesto 2026, startlist, streaming; Biathlon, Daniele Cappellari e Linda Zingerle sul podio nella single mixed di IBU Cup a Brezno-Osrblie.

LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera Auchentaller e BraunhoferCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Nove Mesto, gara valida per la ... oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA: l’Italia schiera il miglior quartetto possibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON ALLE 13.15 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... oasport.it

Biathlon – IBU Cup, l’Italia conquista il terzo posto nella single mixed relay di Brezno-Osrblie - facebook.com facebook

#biathlon Short individual donne LIVE Wierer 1º poligono (prono) Purtroppo due errori per Dorothea che sbaglia i primi due bersagli Probabilmente c’è vento al poligono in questi minuti: tanti errori, solo Jeanmonnot non ha patito #NMNM26 #biathlonfamil x.com