LIVE Atletica World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA | lrecord del mondi di Fisher nei 2000! Ihemeje non decolla attesa per Lyles

Segui in diretta il Live Atletica del World Indoor Tour Boston 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui principali protagonisti. Tra gli eventi in programma, i 3000 femminili con atlete da diversi paesi, e le prestazioni di Fisher nei 2000 metri. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati aggiornati.

CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.54: Tra poco il via dei 3000 femminili. Queste le protagoniste: 1 Amaris Tyynismaa USA 2 Elise Thorner GBR 3 Hannah Nuttall GBR 4 Alex Millard GBR 5 Emily Mackay USA 6 Silan Ayyildiz TUR 7 Margot Appleton USA 8 Amina Maatoug NED 9 Linden Hall AUS 10 Jessica Hull AUS 11 Elle St. Pierre USA 12 Hollie Parker GBR 21.50. RECORD DEL MONDO! Vittoria per Hobbs Kessler con il nuovo primato mondiale di 4'48?79 (apparteneva a Bekele), secondo posto per Fisher con 4'49?48, terzo posto per il belga Sisk con 4'52?41 21.49. Fischer e Kessler davanti a due giri dalla fine su tempi da record del mondo

